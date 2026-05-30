Flavio Cobolli strapazza Tien e avanza agli ottavi del Roland Garros

Flavio Cobolli in versione extra lusso si qualifica per gli ottavi del Roland Garros 2026. Prima volta in carriera alla seconda settimana dello Slam parigino per il tennista romano, che non ha sbagliato nulla e ha dominato contro il talentuoso americano Learner Tien, imponendosi con un perentorio 6-2 6-2 6-3 in appena un’ora e quarantanove minuti di gioco. Cobolli affronterà ora al prossimo turno un altro tennista statunitense, Zachary Svajda, arrivato clamorosamente agli ottavi del Roland Garros e che ha battuto quest’oggi al quinto set l’argentino Francisco Cerundolo. Chiaramente si tratta di un’occasione veramente ghiotta per Cobolli, che partirà nettamente con i favori del pronostico per spingersi ancora di più avanti in questo Roland Garros dove veramente può succedere di tutto.

Anche i numeri della partita fanno capire l’andamento del match, tutto a favore dell’azzurro, che ha messo a segno sette ace, mentre per Tien sono stati sette i doppi falli. Flavio ha vinto 90 punti contro i 63 dell’americano, mettendo a tabellino ben 28 vincenti contro i soli 10 del suo avversario. Sono stati invece 44 gli errori non forzati dello statunitense contro i 33 dell’italiano.

Cobolli parte fortissimo nel match, procurandosi subito due palle break nel primo game e sulla seconda arriva il doppio fallo dell’americano. I break di vantaggio diventano due, perchè nel terzo game Flavio ha ancora due palle break e questa volta basta la prima con una gran difesa e lo smash sbagliato di Tien. Lo statunitense prova a reagire e recupera uno dei due break di svantaggio nel quarto game, ma in quello successivo Cobolli scappa ancora via, complice l’ennesimo doppio fallo dell’americano. Avanti 4-1, l’azzurro non concede più nulla e si prende il primo set sul 6-2.

Anche nel secondo set l’avvio è tutto per il romano. Tien è in chiara difficolta e concede subito il break in apertura, tradito completamente dal dritto. Cobolli continua a dominare a vola sul 3-0 con il dritto a campo aperto che vale il secondo break consecutivo. Tien salva due set point nel settimo gioco e poi si procura due palle break in quello successivo. Cobolli si aggrappa alla prima, recupera da 15-40 e tiene un turno di servizio che lo porta sul 6-2 e avanti due set a zero.

Il momento positivo di Cobolli prosegue anche nelle prime battute del terzo set. Il break arriva nel terzo gioco con il romano che alla seconda occasione mette pressione a Tien, che sbaglia di rovescio. Un break importante e che Cobolli conserva perfettamente nei propri turni di servizio. Si arriva nel nono game e al secondo match point l’azzurro strappa ancora il servizio all’americano e soprattutto chiude sul 6-3, staccando il biglietto per gli ottavi di finale a Parigi.