MotoGP, Jorge Martin: “Il passo è buono, il feeling sta migliorando. Bezzecchi però qui è molto forte…”

Jorge Martin ha firmato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Per lo spagnolo dell’Aprilia si tratta del miglior piazzamento stagionale in griglia, e a questo punto l’obiettivo sarà come minimo quello di giocarsi il podio sia nella Sprint che soprattutto nella gara lunga al Mugello.

Martinator ha chiuso a 363 millesimi dalla pole position del compagno di squadra e leader del campionato Marco Bezzecchi, che sembra avere qualcosa in più questo weekend sul circuito toscano in termini di ritmo. “Davvero me la sono goduta questa qualifica. Quel primo giro dietro a Morbidelli è stato veramente bello, l’ho fatto molto bene. Poi probabilmente avevo qualcosa in più, ma non sono riuscito a metterlo in pista“, dichiara Martinator.

“Eravamo tutti lì che provavamo a metterci dietro a qualcun altro, perché qui essere insieme a qualcuno può fare la differenza nel tempo sul giro. Comunque il passo è buono, il feeling sta migliorando. Sappiamo che Marco qua è molto forte, ma l’importante è stare vicino e poi vediamo se si può fare qualcosa. Io ci proverò come sempre e darò tutto, mi sento bene“, ha aggiunto il pilota iberico ai microfoni di Sky Sport.