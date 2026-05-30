Moto3, David Almansa in pole al Mugello. Lontani Maximo Quiles e gli italiani

David Almansa ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato del Mugello abbiamo assistito ad una Q2 davvero particolare, con i piloti che hanno ragionato a livello di tattiche e scie, rimanendo beffati dalla bandiera a scacchi. Solamente in pochi hanno potuto effettuare il giro lanciato finale, con David Almansa che ha mantenuto la migliore prestazione.

La pole position, quindi, porta la firma di David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fatto fermato i cronometri sull’1:54.862 con 18 millesimi di vantaggio sul malese Hakim Danish (KTM MT), mentre completa la prima fila l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 125. Quarta posizione per lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 230 millesimi, davanti ai connazionali Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) quinto a 311, Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) sesto a 315 e David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) settimo a 340.

Ottava posizione per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 512 millesimi da Almansa, nona per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 535 millesimi, quindi decimo il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 573. 11° il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 643, quindi completa la quarta fila lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 649. Non va oltre la 15a posizione il leader della classifica generale Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 888 millesimi, quindi 17° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 958. Viene beffato e non passa la Q1 Guido Pini (Honda Leopard) che si deve accontentare della 19a posizione dello schieramento. Scatterà dalla 25a casella della griglia, infine, Nicola Carraro (Honda Snipers).

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della gara di domani che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 11.00 e darà il via alla domenica del Mugello.