LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: nuova sfida tra Bezzecchi e Martin, Di Giannantonio il terzo incomodo al Mugello

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si entra nel vivo sul circuito del Mugello con le qualifiche e la Sprint Race.

Si riaccende il duello in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. L’italiano arriva a questo week-end da leader del Mondiale con 15 punti di margine sullo spagnolo. L’iberico è cresciuto in maniera impressionante rispetto ai primi fine-settimana e il romagnolo dovrà tenerne conto in vista di quel che sarà.

Entrambi hanno faticato a trovare la quadra nel corso delle pre-qualifiche, non riuscendo a massimizzare la prestazione come avrebbero voluto. La qualificazione alla Q2 è arrivata, ma c’è un gap da Ducati, soprattutto, che in qualche modo la scuderia di Noale dovrà compensare. Il riferimento è in particolare a un grande Fabio Di Giannantonio che, reduce dal trionfo in Catalogna, va a caccia di conferme.

Chiaramente, in tutto questo, non va affatto sottovalutare la squadra Factory di Borgo Panigale. Francesco Bagnaia è stato piuttosto veloce nel corso del day-1, dotato anche di un buon passo nella simulazione della Sprint e della gara domenicale. Discorso un po’ diverso per Marc Marquez, tornato dopo aver saltato il GP di Francia e il week end in terra catalana. Un approccio prudente per l’asso nativo di Cervera, ma comunque in Q2.

L’appuntamento è per le 10.10, orario di inizio della seconda sessione di prove libere che sarà seguita dalle qualifiche (10.50) mentre alle 15.00 scatterà il semaforo verde della Sprint Race. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del GP d’Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!