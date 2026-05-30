MotoGP, orari warm-up e gara GP Italia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, nella giornata di domenica 31 maggio, andrà in scena al Mugello il Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settimo round stagionale del Motomondiale. In MotoGP la gara lunga verrà preceduta dalla Sprint del sabato, ma in ogni caso c’è grande attesa per la probabile sfida titanica tra Ducati e Aprilia nel main event del prestigioso appuntamento toscano.

Marco Bezzecchi si presentava ai nastri di partenza del weekend da leader del campionato, nonostante le deludenti performance messe in mostra a Barcellona, con un vantaggio di 15 punti sul compagno di squadra Jorge Martin e 26 su Fabio Di Giannantonio. Più distanti tutti gli altri, con la KTM di Pedro Acosta a -50 e soprattutto i ducatisti ufficiali Francesco Bagnaia e Marc Marquez rispettivamente a -79 e -85.

Le tre gare del Motomondiale al Mugello verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it (gratis), Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo nella classe regina.

CALENDARIO GP ITALIA MOTOGP 2026

Domenica 31 maggio

Ore 9.40 Warm-up MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 al Mugello – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP al Mugello – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (solo le gare), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (solo le gare), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.