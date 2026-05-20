Imperia-Novi Ligure, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà domani, giovedì 21 maggio 2026, quando si disputerà la dodicesima tappa, che prevede la partenza da Imperia e l’arrivo a Novi Ligure dopo 175 km.

Sarà una tappa che si snoderà tra Liguria e Piemonte, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Pontedassio, Chiusavecchia, Pieve di Teco, Borghetto d’Arroscia, Borgo di Ranzo, Coasco, Albenga, Ceriale, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varigotti, Spotorno, Vado Ligure, Savona, Albisola, Stella, Giovo Ligure, Colle Giovo, Sassello, Bric Berton, Cassinelle, Molare, Ovada, Silvano d’Orba, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio e Pasturana.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.15, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.26. Di seguito tutte le località attraversate nel corso della tappa di domani dal Giro d’Italia 2026.

DOVE PASSA LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026

Giovedì 21 maggio

Dodicesima tappa: Imperia-Novi Ligure (175 km)

Regioni attraversate: Liguria, Piemonte.

Province attraversate: Imperia, Savona, Alessandria.

Località attraversate: Imperia, Pontedassio, Chiusavecchia, Pieve di Teco, Borghetto d’Arroscia, Borgo di Ranzo, Coasco, Albenga, Ceriale, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varigotti, Spotorno, Vado Ligure, Savona, Albisola, Stella, Giovo Ligure, Colle Giovo, Sassello, Bric Berton, Cassinelle, Molare, Ovada, Silvano d’Orba, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Pasturana, Novi Ligure.