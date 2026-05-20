Giro d’Italia 2026, un implacabile Narvaez firma il tris in fuga. I favoriti si guardano

Undici tappe, tre vittorie per Jhonatan Narváez. Fino ad oggi la vera stella di questo Giro d’Italia 2026 è proprio l’ecuadoriano che sta dando spettacolo alla sua maniera: oggi, a Chiavari, giornata da fughe e l’uomo della UAE Team Emirates – XRG era il più atteso, non ha tradito le aspettative. Dopo Cosenza e Fermo altra affermazione di classe per il 29enne, quarto successo per la squadra emiratina, che è dimezzata dopo le cadute in Bulgaria. Resta in Maglia Rosa il portoghese Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious).

Prima fase di gara percorsa a velocità folli, con tantissimi uomini a cercare la fuga giusta. Sembrava essersi formata la fuga di giornata con all’attacco una dozzina di uomini tra i quali Ciccone, Scaroni e Pinarello, ma il gruppo ha reagito, andando a chiudere il gap. Successivamente si è formato il drappello giusto: Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Mattia Bais e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Andreas Leknessund e Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility), Edward Planckaert (Alpecin Premier-Tech), Nico Denz e Aleksandr Vlasov (RedBull – Bora – hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team).

Il plotone non si è rialzato e, con una UAE Team Emirates -XRG, è andato a ricucire il gap per provare a lanciare al contrattacco i propri uomini. In seconda battuta si sono riagganciati al gruppetto di testa anche Christian Scaroni (XDS Astana Team), Filippo Zana (Soidal Quick-Step), Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) e Brieuc Rolland (Groupama FDJ – United), Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates -XRG), Enric Mas (Movistar Team) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché).

Di lì in poi il gruppo ha placato la propria andatura e davanti è iniziata la battaglia per la vittoria di tappa dalla quale si sono tirati fuori Zana e Van Eetvelt a causa di una caduta nella quale è stato coinvolto anche Scaroni. Sulla salita di Colla dei Scioli ha fatto la differenza Enric Mas che si è portato dietro il solo Narvaez: i due hanno guadagnato su tutti i rivali e sono andati a giocarsi nella volata in coppia la vittoria. Nessuna difficoltà per Narvaez nel battere l’iberico. Terza piazza per Diego Ulissi, in casa Italia piazzamenti anche per Scaroni, sesto, e Crescioli, settimo.

Non c’è stata battaglia tra gli uomini di classifica: il gruppo Maglia Rosa ha chiuso ad oltre 3′ dalla vetta con una situazione di calma piatta.