Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan insegue Magnier per la ciclamino, Vingegaard miglior scalatore

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata da una fuga da lontano come da scontato pronostico della vigilia e si è risolta con la vittoria Jhonatan Narvaez, uno degli uomini più attesi per questa frazione in Liguria. Tra i big non è successo nulla di rilevante: il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

I gran premi della montagna presenti sul percorso non hanno cambiato le gerarchie e Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior. Il francese Paul Magnier veste la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, Jonathan Milan proverà a recuperare nella giornata di domani. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 39:40:34

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:27

3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 1:57

4 4 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:24

5 5 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48

6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:06

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:28

8 8 – Gee-West Derek Lidl – Trek 3:34

9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:36

10 17 ▲7 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 7:22

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 2 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 111

3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76

4 5 ▲1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

5 6 ▲1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 45

6 13 ▲7 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 42

7 7 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

8 8 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 41

9 9 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

10 10 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111

2 2 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48

4 30 ▲26 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 30

5 4 ▼1 Rubio Einer Movistar Team 22

6 5 ▼1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

7 6 ▼1 Oliveira Nelson Movistar Team 18

8 11 ▲3 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 17

9 7 ▼2 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16

10 8 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 44:17:41

2 2 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:36

3 3 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16

4 4 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45

5 5 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:27

6 7 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 9:08

7 8 ▲1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:00

8 6 ▼2 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 11:22

9 10 ▲1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 19:13

10 9 ▼1 Kench Josh Groupama – FDJ United 20:44