Jhonatan Narvaez firma il tris al Giro d’Italia: “Dovevo correre con intelligenza, sono in ottima condizione”

Nuova giornata perfetta per la fuga e nuovo successo per Jhonatan Narvaez. Il campione ecuadoriano, uno dei tanti attaccanti di oggi, rimane in compagnia di Enric Mas sull’ultima salita valida per il Chilometro Red Bull e sul traguardo di Chiavari anticipa lo spagnolo firmando in volata la terza vittoria al Giro d’Italia 2026. Dopo Cosenza e Fermo, il corridore dell’UAE Team Emirates conquista anche l’undicesima tappa della Corsa Rosa, confermandosi uno dei grandi protagonisti di questa prima metà.

Narvaez ha dimostrato una grande intelligenza e bravura nel gestire le sue energie, prima di attestarsi il più veloce allo sprint. L’ecuadoriano ha più volte raggiunto la testa della corsa nel corso della tappa e successivamente ha resistito agli attacchi di Enric Mas in salita. Arrivati in città, il classe 1997 ha solo aspettato il momento giusto per partire e bruciare lo spagnolo della Movistar.

In zona mista, ai microfoni della Rai, Narvaez ha così commentato la sua prova: “La parte più complicata di oggi è stata raggiungere la fuga. Ho mancato il primo gruppo, poi il secondo ed il terzo. Alla fine i miei compagni mi hanno aiutato molto e ci sono riuscito. Sapevo che mi sarei sentito bene, a casa io mi alleno sotto queste temperature. Per me questa temperatura è la migliore. Sto in una condizione ottima. Oggi dovevo essere intelligente, mi dispiace ma non potevo dare cambi in salita a chi lotta solitamente per la generale (riferendosi ad Enric Mas). Successivamente in pianura ho dato tutti i cambi”.