Davide Ballerini si ritira al Giro d’Italia: brutta caduta dopo la vittoria a Napoli

Davide Ballerini si è ritirato nel corso dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, in seguito a una brutta caduta che lo ha fortemente debilitato. Il 31enne canturino, che aveva vinto la sesta frazione conclusa a Napoli e aveva così festeggiato il suo primo sigillo in carriera alla Corsa Rosa, puntava a essere grande protagonista nella giornata odierna, che era scritta per una fuga da lontano.

L’alfiere della XDS Astana si è dimostrato attivo fin dai primi chilometri e ha cercato di entrare nell’attacco giusto, venendo però ripreso dal gruppo principale. Proprio in quel momento, il ciclista italiano è scivolato a terra in una curva e ha sbattuto violentemente il fianco quando mancavano circa 150 chilometri all’arrivo. Davide Ballerini ha provato a stringere i denti, ma dopo una cinquantina di chilometri è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

La buona sorte non sorride al 31enne, che negli ultimi due anni ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. L’auspicio è che non sia nulla di grave e che possa tornare prontamente in gruppo, il programma originario prevede la sua presenza alla Brussels Cycling Classic in programma il prossimo 7 giugno.