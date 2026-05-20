Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Imperia-Novi Ligure: percorso, orari, tv

Dopo la lunga cronometro e la undicesima tappa in programma oggi, si entrerà nel vivo della seconda settimana del Giro d’Italia 2026. In attesa delle grandi salite e dello spettacolo tra i big, la Corsa Rosa propone domani, giovedì 21 maggio, una frazione totalmente ligure. Percorso non complicato con sole due difficoltà altimetriche da affrontare prima dell’arrivo a Novi Ligure.

Difficilmente la classifica generale subirà degli scossoni in una tappa che strizza l’occhio alla fuga. Il lungo tratto in pianura iniziale e le due salite poste nella parte centrale potrebbero essere perfette per gli attaccanti di giornata. Sarà, come sempre, da valutare l’atteggiamento del gruppo e delle squadre dei velocisti, desiderose di costruirsi un’altra occasione prima delle tappe montuose.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026

Giovedì 21 maggio Dodicesima Tappa

Imperia-Novi Ligure (175 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario di arrivo stimato: 17.15

PERCORSO

Da Imperia, dopo una breve salita, si affronta un lungo tratto in pianura. Dopo i primi 100 chilometri arriva la prima difficoltà della giornata, il Colle Giovo, GPM di terza categoria. Breve discesa e si ritorna a risalire verso il Bric Berton, anch’esso GPM di terza categoria. Da qui si affronta nuovamente una lenta discesa e dopo vari saliscendi i corridori arriveranno sul traguardo di Novi Ligure.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026

Diretta tv: dalle 13.05 alle 14.00 su Rai Sport HD, dalle 14.00 su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Dazn, Eurosport 1

Diretta Live testuale: OA Sport