Novak Djokovic: “Non ho giocato così male, ma arrivo sempre in ritardo sulla palla”

Finisce subito l’avventura di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 dell’anno per il circuito ATP. Il fenomeno serbo, al rientro dopo quasi due mesi dalla sua ultima partita ufficiale (giocata sul cemento a Indian Wells), è stato sconfitto in rimonta dal qualificato croato Dino Prizmic per 2-6 6-2 6-4 vedendo sfumare l’accesso ai sedicesimi di finale sulla terra rossa del Foro Italico.

In conferenza stampa il 38enne di Belgrado non ha voluto commentare i problemi fisici odierni: “Spalla? Stomaco? Non parlerò di questo. Voglio fare i complimenti a Dino Prizmic. Ha meritato la vittoria oggi. Ero venuto qui per giocare una o più partite. Purtroppo solo una. Va bene così. Sono contento almeno di aver lottato fino alla fine. Voglio ringraziare il pubblico. È stato ancora una volta incredibile“.

“Non credo di aver giocato così male, sinceramente. Certo, il secondo set è stato da dimenticare, ovviamente per come mi sentivo in campo. Ma il primo e il terzo sono stati buoni. Alla fine è stata una bella battaglia. Ovviamente vedo cosa mi manca. Arrivo in ritardo di mezzo passo. Sicuramente non sono ancora dove vorrei essere per competere al massimo livello e riuscire ad andare lontano“, dichiara il n.3 del seeding.

Per quanto riguarda l’avvicinamento al Roland Garros, Nole conferma che non giocherà a Ginevra e aggiunge: “Non è una preparazione ideale, ad essere onesto. Non ricordo l’ultima volta, negli ultimi anni, in cui sono arrivato a un torneo senza qualche problema fisico o di salute. C’è sempre qualcosa. È una sorta di nuova realtà con cui devo convivere. Allo stesso tempo è una mia decisione continuare comunque a competere in queste condizioni. Mi alleno duramente. Mi alleno tanto quanto il corpo mi permette. Poi come andrà in campo è davvero imprevedibile“.