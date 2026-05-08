Noemi Basiletti: “La differenza è nell’interpretazione della partita. Bilancio positivo, domani torniamo a lavorare”

Si è da poco conclusa una delle favole più belle degli Internazionali BNL d’Italia 2026: la splendida cavalcata di Noemi Basiletti si è fermata contro Elina Svitolina al secondo turno. L’ucraina, due volte vincitrice in carriera a Roma, ha avuto la meglio della ventenne azzurra per 6-1 6-3 in 1 ora e 17 minuti di gioco mettendo fine al torneo dell’italiana che aveva iniziato il proprio torneo lo scorso 28 aprile nelle pre-qualificazioni.

In zona mista Basiletti ha commentato l’incontro e la settimana vissuta: “È stata un’esperienza molto diversa, Svitolina la guardavo da piccolissima. All’inizio mi ha fatto un pochino effetto, pure perché era una delle prime partite che giocavo contro una del suo livello. Ho avuto anch’io le mie chance, però lei me le ha portate via subito. Aveva spesso in mano il gioco, ovviamente, io sono andata un po’ troppo indietro ma ci sta. Ho cercato di divertirmi il più possibile, a tratti ci son riuscita, a tratti non me l’ha fatto fare (sorride n.d.r.) però sono molto felice di queste settimane”.

Basiletti si è poi soffermata sulla differenza maggiore tra le giocatrici del livello di Svitolina e quelle contro cui ha giocato in passato: “[La differenza] è in ogni palla che colpiscono, la colpiscono con un ragionamento dietro e te lo fanno pesare. Nei momenti importanti fanno quello e lo fanno bene. Non hanno mai dubbi secondo me. Non è tanto il colpo, ma è l’interpretazione della partita”.

La ventenne italiana ha poi commentato l’attenzione mediatica avuta nelle scorse ore: “Non sono abituata a tutta quest’attenzione, è tanto che sono qua. Lo sto vivendo molto tranquillamente, con molto entusiasmo, anche perché non mi capita tutti i giorni, prossima settimana non mi capiterà. Sto provando a cogliere sia il positivo che negativo. Sono state settimane bellissime, Roma è bellissima. Non mi aspettavo tutto questo supporto. Il bilancio è positivo”.

Al termine di quest’incontro è giunto il momento di iniziare a pensare al futuro per Basiletti, che interrogata sui prossimi appuntamenti ha aggiunto “Domani lavoriamo, testa bassa e tiriamo dritto. Ancora non abbiamo parlato per il prossimo appuntamento”.