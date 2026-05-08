WTA Roma 2026, Tyra Grant perde tra i rimpianti la battaglia in tre set con Bartunkova

Tyra Grant paga la sua inesperienza a certi livelli e deve salutare tra i rimpianti il Foro Italico in seguito alla sconfitta odierna contro la lucky loser ceca Nikola Bartunkova (ripescata in extremis al posto della canadese Victoria Mboko, che ha dato forfait) al secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026. La diciottenne azzurra, ammessa al tabellone principale degli Internazionali d’Italia tramite una wild card, non è riuscita a contenere la rimonta della n.94 al mondo cedendo con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo oltre due ore di battaglia.

Partenza incoraggiante per la beniamina locale, che si procura una palla break sia nel terzo che nel quinto game (salvandone due consecutive a sua volta nel sesto gioco) riuscendo poi a strappare finalmente il servizio all’avversaria passando in vantaggio sul 4-3. Grant non trema in battuta nel momento decisivo e si aggiudica il primo set 6-4 per la gioia del pubblico della BNP Paribas Arena.

Sulle ali dell’entusiasmo la n.234 al mondo ottiene subito il break seconda frazione, ma Bartunkova trova il contro-break immediato e piazza la fuga definitiva strappando il servizio all’azzurra nel sesto game e allungando poi sul 5-2. Grant ci crede ancora, accorcia le distanze sul 5-3 e si procura anche una palla per annullare il break di svantaggio, ma non riesce a concretizzarla e deve cedere il secondo set per 6-3.

Ci si gioca tutto al terzo, che inizia con un break a zero della tennista ceca. Tyra, sotto 0-2, infila una sequenza di tre game consecutivi e prova a fare corsa di testa, ma la lucky loser n.94 WTA ribatte colpo su colpo e piazza il break decisivo ai vantaggi nel nono game archiviando poi la pratica 6-4 al primo match point. Ai sedicesimi Bartunkova troverà la statunitense Madison Keys.