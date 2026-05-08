Francesco Fortunato imperiale! Record europeo della mezza maratona di marcia, che tempo in gara olimpica

Francesco Fortunato è entrato definitivamente in una nuova dimensione e si è meritato l’ingresso in maniera imperiale nell’elite internazionale: dopo aver vinto la mezza maratona che poche settimane fa ha animato i Mondiali di marcia a squadre, il pugliese ha siglato il record europeo della nuova distanza, entrata ufficialmente in vigore lo scorso 1° gennaio e che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (ai Giochi si gareggerà esclusivamente in questa specialità9.

Il 31enne ha completato i 21,097 km sulle strade di Podebrady (Cechia) con il tempo di 1h23:00, dunque trenta secondi in meno rispetto al target imposto da European Athletics per ratificare la prestazione come primato continentale. Il primo record della storia di questa distanza, che ha nei fatti sostituito la 20 km, è tutto italiano per merito dell’alfiere delle Fiamme Gialle, esploso in uno dei grandi templi del tacco e punta, dove oggi si celebrava la Festa della Liberazione.

Francesco Fortunato, detentore dei 5000 metri di marcia indoor (ha timbrato il riscontro a effetto durante gli ultimi Campionati Italiani Assoluti in sala), ha dettato il ritmo fin dalle battute iniziali e ha poi sferrato un attacco micidiale, proprio come aveva fatto a Brasile: battuto un big assoluto come il brasiliano Caio Bonfim (1h23:40 per il Campione del Mondo e argento olimpico della 20 km), terzo posto per il tedesco Christopher Linke (1h23:46), quarto un ottimo Andrea Cosi (1h23:59).

Bronzo continentale nella 20 km a Roma nel 2024, il nostro portacolori si lancia con grandissimo ottimismo verso gli Europei: mancano 99 giorni alla mezza maratona di marcia in programma il prossimo 15 agosto a Birmingham (Gran Bretagna), a questo punto Francesco Fortunato è inevitabilmente tra i grandi favoriti della vigilia e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.