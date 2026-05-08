Internazionali d'ItaliaSport in tvTennis
Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming
Flavio Cobolli deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il campo centrale del Foro Italico e comincerà sulla BNP Paribas Arena nel pomeriggio di sabato 9 maggio il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Il padrone di casa romano, promosso direttamente al secondo turno con un bye, sfiderà il francese Terence Atmane (n.51 del mondo) nel ruolo di favorito per conquistare un posto ai sedicesimi di finale.
Reduce dalla finale a Monaco di Baviera e dai quarti a Madrid, il numero 3 d’Italia (accreditato della decima testa di serie) sogna di vivere un torneo da protagonista anche a Roma per avvicinarsi ulteriormente alla top10 del ranking mondiale. Bilancio in perfetta parità tra l’azzurro ed il transalpino, che vantano un successo a testa negli scontri diretti disputati in passato nel circuito maggiore.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Atmane, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canali esatti da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO COBOLLI-ATMANE ATP ROMA 2026
Sabato 9 maggio
BNP Paribas Arena – Inizio alle ore 11.00
C. Gauff vs S. Sierra
A seguire
M. Navone vs F. Auger-Aliassime
A seguire
Flavio Cobolli vs Terence Atmane – Diretta tv su Sky Sport
PROGRAMMA COBOLLI-ATMANE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canali esatti ancora da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.