Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n.1 si arrende all’emergente Prizmic

Dopo la sconfitta di Alex De Minaur con Matteo Arnaldi, arriva un’altra eliminazione di lusso in questo venerdì 8 maggio al Foro Italico di Roma. Novak Djokovic, al rientro nel circuito quasi due mesi dopo la sua ultima apparizione a Indian Wells, è stato sconfitto infatti dal qualificato Dino Prizmic salutando prematuramente gli Internazionali d’Italia 2026 dopo aver usufruito di un bye al primo turno.

Il ventenne croato, proveniente dalle qualificazioni ed in un buon periodo di forma, si toglie quindi la soddisfazione di battere l’ex numero 1 al mondo e attende ai sedicesimi uno tra il francese Ugo Humbert ed il ceco Vit Kopriva. 2-6 6-2 6-4 il punteggio finale dopo 2 ore e 15 minuti di gioco, con il 24 volte vincitore Slam che potrebbe a questo punto ripresentarsi in campo direttamente a Parigi per il Roland Garros avendo disputato una sola partita sulla terra battuta in stagione.

Si procede on serve per i primi cinque giochi fino al 3-2 in favore di Nole (che in precedenza aveva già avuto una palla break), che strappa la battuta all’avversario croato e si invola verso la conquista del set inaugurale chiudendo i conti poi sul 6-2 con un doppio break. Il copione cambia però improvvisamente all’inizio della seconda frazione, quando Prizmic prende finalmente le misure in risposta e vince addirittura quattro giochi consecutivi volando sul 4-0 con un doppio break di vantaggio che conserverà fino in fondo (6-2) portando dunque la contesa al set decisivo.

In avvio di terzo set i tennisti in battuta dominano la scena, poi però il n.3 del seeding concede qualcosa nel quinto game ed il croato ne approfitta trovando il break e allungando poi sul 4-2. Il fuoriclasse di Belgrado prova a rimanere in scia nel punteggio per mettere pressione a Prizmic, che riesce però nell’impresa di non tremare nel momento clou vincendo a quindici gli ultimi due turni di servizio e portando a casa la partita.