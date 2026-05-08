Musetti e Darderi al debutto nel venerdì azzurro degli Internazionali d’Italia

Sarà ancora una volta l’azzurro il colore dominante nella quarta giornata degli Internazionali d’Italia. L’atmosfera comincia a scaldarsi e, in attesa del debutto del favorito assoluto previsto per domani, scendono in campo i primi grossi calibri. In programma i match della parte bassa del secondo turno del singolare maschile e di quello femminile. Musetti e Darderi sono pronti al debutto nel torneo.

Il giocatore toscano, testa di serie numero otto, affronta nel match serale sul Campo Centrale il francese Giovanni Mpetshi Perricard, avversario con cui conduce 4-1 nel bilancio dei confronti diretti. Importante partire bene per continuare a consolidare il percorso di crescita dopo il rientro dall’infortunio: c’è da difendere la semifinale dello scorso anno.

La voglia di continuare a migliorare ed il desiderio di scalare ancora la classifica per provare ad arrivare nel minor tempo possibile in Top 15 animano Luciano Darderi. La testa di serie numero diciotto debutta nel torneo affrontando il veterano tedesco Yannick Hanfmann già superato nella vittoriosa finale del torneo di Santiago del Cile.

Non ha nulla da perdere Matteo Arnaldi che nel match di apertura sulla BNP Paribas Arena affronta l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero cinque. Il ligure è reduce dalla vittoria del torneo di Cagliari e ha ritrovato ulteriore fiducia grazie al bel successo ottenuto contro Munar. Il giocatore oceanico parte nettamente avanti, ma la possibilità di giocare senza aver nulla da perdere può rivelarsi arma preziosa.

Impegni difficili per le giocatrici italiane impegnate nei match di trentaduesimi. Elisabetta Cocciaretto, nell’incontro di apertura della sessione serale sul Centrale, sfida l’americana Emma Navarro. La marchigiana punta al risultato di prestigio per regalarsi la probabile sfida dei sedicesimi contro la polacca Iga Swiatek e per riuscirci si affida anche al ricordo della splendida vittoria ottenuta nell’incontro di apertura della finale dell’ultima edizione della Billie Jean King Cup.

Match dal pronostico decisamente chiuso sembrano quelli che attendono Tyra Grant, reduce dalla sua prima vittoria al Foro, contro la canadese Victoria Mboko, testa di serie numero dieci, e la grande favola di questa edizione, Noemi Basiletti che affronta l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero sette.

Per quanto concerne i big è il momento dell’esordio per il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due, che affronta il connazionale Daniel Altmaier e per il serbo Novak Djokovic, atteso dal confronto con il qualificato croato Dino Prizmic. In campo femminile inizia il torneo di Iga Swiatek contro la statunitense Caty McNally, mentre il match clou è senza dubbio alcuno quello tra la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero due, e la greca Maria Sakkari.