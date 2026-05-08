Musetti-Mpetshi Perricard oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Si apre il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, venerdì 8 maggio, è tempo dell’esordio dell’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che affronterà il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD NON PRIMA DELLE 20.30

L’incontro sarà il quinto ed ultimo previsto sul Campo Centrale, con il programma che si aprirà alle ore 11.00, ma in ogni caso il match inizierà non prima delle ore 20.30: si tratta della sesta sfida tra i due sul circuito maggiore, con Musetti in vantaggio per 4-1 nei cinque precedenti.

Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Diretta streaming gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Venerdì 8 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 11.00

Caty McNally (Stati Uniti)-Iga Swiatek (Polonia, 4)

Non prima delle 13.00

Daniel Altmaier (Germania)-Alexander Zverev (Germania, 2)

A seguire

Dino Prizmic (Croazia, Q)-Novak Djokovic (Serbia, 3)

Non prima delle 19.00

Elisabetta Cocciaretto (Italia)-Emma Navarro (Stati Uniti, 28)

Non prima delle 20.30

Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport (canali precisi da definire)

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.