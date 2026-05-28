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MotoGP su TV8: orari GP Italia 2026, il programma in chiaro dal 29 al 31 maggio
Il Gran Premio di Italia di MotoGP si disputerà dal 29 al 31 maggio. La Sprint del settimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 15:00 di sabato 30, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 del giorno dopo, ossia di domenica 31. Si gareggerà per la trentaduesima volta consecutiva al Mugello.
Un tempo, GP d’Italia era conosciuto come “Gran Premio delle Nazioni” e ha assunto l’attuale denominazione solo dagli anni ’90, quando peraltro ha trovato dimora fissa nell’autodromo ubicato a Scarperia e San Piero. In precedenza si correva a rotazione su altre piste, quali Monza, Imola e Misano. Poi, dal 1994 è cominciata l’epoca contemporanea, quella del GP d’Italia sempre al Mugello.
Si affronterà uno dei tracciati più spettacolari del mondo pieno di saliscendi, rettilinei, curve veloci e tecniche. Lo scenario è incantato, poiché il nastro d’asfalto (lungo 5.245 metri) segue le ondulazioni naturali delle colline toscane. Inoltre, si tratta di un’autentica festa del motociclismo con migliaia di appassionati pronti a far festa di giorno e di notte, per tenere fede al detto “al Mugello non si dorme!”.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Italia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8. Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.
PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2026
Venerdì 29 maggio
Ore 08:25-08:45, Baggers, Prove libere (I)
Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)
Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)
Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)
Ore 12:40-13:00, Baggers, Prove libere (II)
Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche
Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche
Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche
Ore 17:05-17:25, Baggers, Pre-Qualifiche
Sabato 30 maggio
Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)
Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)
Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)
Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 12:10, Baggers, Gara (I)
Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 15:00, MotoGP, SPRINT
Ore 16:10, Baggers, Gara (II)
Domenica 31 maggio
Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)
Ore 11:00, Gara MOTO3
Ore 12:15, Gara MOTO2
Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP
TV8 ORARI IN CHIARO GP ITALIA MOTOGP
Sabato 30 maggio (Diretta)
Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 12:10, Baggers, Gara – 1
Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 15:00, MotoGP, SPRINT
Domenica 31 maggio (Diretta)
Ore 11:00, Gara MOTO3
Ore 12:15, Gara MOTO2
Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP
PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo qualifiche, Sprint e Gran Premi della domenica. Non ci sarà modo di assistere alle prove libere.
Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale.
Diretta streaming: TV8.it, SkyGO e Now.
Diretta testuale: OA Sport.