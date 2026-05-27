MotoGP, Francesco Bagnaia: “Continuiamo a lavorare sodo con la squadra, sono carico per il Mugello”

Francesco Bagnaia sarà uno degli osservati speciali da venerdì 29 a domenica 31 maggio sul circuito del Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha dimostrato in passato di potersi esaltare sui saliscendi della splendida toscana (tris di vittorie dal 2022 al 2024), quindi il suo obiettivo non può che essere quello di tornare a battagliare per il successo dopo i troppi alti e bassi di cui si è reso protagonista nelle prime sei tappe del campionato.

“Il GP d’Italia al Mugello è sempre un momento speciale della stagione. Sulla pista non c’è tanto da dire, è una delle più belle del calendario, una di quelle in cui andare forte ti dà davvero quel qualcosa in più. Poi il tifo e l’affetto dei tifosi, un’energia incredibile“, dichiara il pilota torinese al sito ufficiale della Ducati alla vigilia di uno dei weekend più importanti dell’anno.

“Sono carico e continuiamo a lavorare sodo con tutta la squadra. Non vedo l’ora di scendere in pista: il podio a Barcellona, post-gara, è stato particolare, ma serviva per il morale soprattutto dopo una giornata come quella di domenica scorsa con tanti incidenti“, ha aggiunto il tre volte campione del mondo riferendosi al fortunoso terzo posto ereditato nel GP di Catalogna grazie alle disavventure altrui.

Dopo sei tappe, Bagnaia occupa l’ottava posizione in classifica generale con un distacco di 79 punti dal leader Marco Bezzecchi e 64 dall’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin.