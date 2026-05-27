Marc Marquez in attesa dell’ok dei medici: “Il recupero procede bene, sarò al Mugello per testarmi”

Marc Marquez è ancora in una fase di recupero dal doppio intervento chirurgico (alla spalla destra e al piede destro) a cui si è sottoposto a Madrid dopo la brutta caduta rimediata nella Sprint di Le Mans, ma si presenterà comunque al Mugello questo weekend con l’obiettivo di scendere in pista e testare le sue condizioni fisiche in vista del prosieguo del Mondiale MotoGP 2026.

“Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista“, dichiara il nove volte campione iridato al sito ufficiale della Ducati.

“Mugello è una pista incredibile, a dire il vero anche molto impegnativa, ma il tifo di tutti i ducatisti sarà un’extra booster di motivazione per fare bene“, ha aggiunto il fuoriclasse spagnolo. Marc dovrà ottenere il via libera dei medici MotoGP in seguito ad un controllo previsto nella giornata di giovedì, dopo aver saltato la gara lunga del GP di Francia e l’intero round di Barcellona.

Questi “zeri” hanno fatto sprofondare la stella del team ufficiale Ducati al nono posto del campionato con un distacco di 85 punti dal leader Marco Bezzecchi e 70 dall’altra Aprilia Factory di Jorge Martin.