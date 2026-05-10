MotoGP
Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti quarto a -26.5
CLASSIFICA MOTO2 2026
1 GONZALEZ Manuel SPA 79.5
2 GUEVARA Izan SPA 70
3 AGIUS Senna AUS 59
4 VIETTI Celestino ITA 53
5 ALONSO David COL 48
6 HOLGADO Daniel SPA 43
7 ORTOLA Ivan SPA 39.5
8 MUÑOZ Daniel SPA 36
9 LOPEZ Alonso SPA 31.5
10 ESCRIG Alex SPA 30
11 VEIJER Collin NED 29.5
12 ARBOLINO Tony ITA 25.5
13 ROBERTS Joe USA 16
14 BALTUS Barry BEL 13
15 CANET Aron SPA 11.5
16 SALAC Filip CZE 10
17 ÖNCÜ Deniz TUR 8.5
18 HUERTAS Adrian SPA 8
19 SASAKI Ayumu JPN 7
20 GARCIA Sergio SPA 4
21 VD GOORBERGH Zonta NED 3
22 AJI Mario INA 3
23 RUEDA Jose Antonio SPA 1
24 FERRANDEZ Alberto SPA 0.5
25 FURUSATO Taiyo JPN 0
26 RAMIREZ Marcos SPA 0
27 LUNETTA Luca ITA 0
28 NAVARRO Jorge SPA 0
29 FOGGIA Dennis ITA 0
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI