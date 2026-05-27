MotoGP, Michele Pirro torna dopo tre anni al Mugello in sostituzione di Alex Marquez

In attesa di recuperare l’infortunato Alex Marquez dopo il terribile incidente avvenuto a Barcellona, il team Gresini si presenterà questo fine settimana al Mugello con Michele Pirro al fianco del titolare Fermin Aldeguer per affrontare il Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

La squadra faentina ha ufficializzato la decisione di schierare il collaudatore pugliese della Ducati al posto del più giovane dei fratelli Marquez, costretto a saltare almeno i prossimi due round in calendario dopo essersi operato per la frattura alla clavicola destra e la frattura alla vertebra C7 rimediate durante il GP di Catalogna del 17 maggio al Montmelò.

Pirro, ormai prossimo a festeggiare il quarantesimo compleanno (il 5 luglio), aveva già corso un Gran Premio ad inizio stagione in Thailandia con i colori del team Gresini per sostituire Aldeguer e adesso si prepara a correre sicuramente al Mugello e probabilmente anche il weekend successivo in Ungheria sul tracciato di Balaton Park. Il veterano della Ducati tornerà dunque a gareggiare sul circuito toscano per la prima volta dal 2023.