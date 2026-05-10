Classifica Moto3 2026: Quiles domina, Pini settimo a -69
CLASSIFICA MOTO3 2026
1 QUILES Maximo SPA 115
2 FERNANDEZ Adrian SPA 69
3 CARPE Alvaro SPA 53
4 PERRONE Valentin ARG 52
5 PRATAMA Veda INA 50
6 MORELLI Marco ARG 48
7 PINI Guido ITA 46
8 ALMANSA David SPA 41
9 URIARTE Brian SPA 29
10 ESTEBAN Joel SPA 24
11 BERTELLE Matteo ITA 23
12 CRUCES Adrian SPA 23
13 MUÑOZ David SPA 22
14 SALMELA Rico FIN 21
15 DANISH Hakim MAL 18
16 O’GORMAN Casey IRL 16
17 O’SHEA Eddie GBR 14
18 OGDEN Scott GBR 10
19 RIOS Jesus SPA 8
20 KELSO Joel AUS 8
21 YAMANAKA Ryusei JPN 6
2 RAMMERSTORFER Leo AUT 2
23 URIARTE Marcos SPA 2
24 MITANI Zen JPN 0
25 MOODLEY Ruche RSA 0
26 CARRARO Nicola ITA 0
27 BUCHANAN Cormac NZE 0
