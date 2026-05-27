MotoGP, le sorprese del ‘Mondiale scorporato’. Marquez e Bagnaia fortissimi al sabato, Bezzecchi e Di Giannantonio in affanno nelle Sprint

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP sarà il settimo appuntamento agonistico della stagione 2026. Con un campione di sei gare, è possibile effettuare un’analisi legata alla diversità di rendimento tra la giornata di sabato e quella di domenica, ossia tra la Sprint e il Gran Premio vero e proprio. Il tema è interessante proprio per alcune marcate differenze legate ai protagonisti dell’annata corrente.

Il dato più eclatante è legato ai due centauri del Factory Team Ducati, ossia Francesco Bagnaia e Marc Marquez, citati in ordine non solo alfabetico. Nonostante Pecco ed El Trueno de Cervera siano rispettivamente ottavo e nono nella classifica assoluta, occuperebbero la seconda e la terza piazza in un’ipotetica graduatoria riservata esclusivamente alle Sprint!

Questa sarebbe comandata da Jorge Martin, che già in passato ha costruito le proprie fortune sulle gare dimezzate. Viceversa, i due italiani attualmente meglio piazzati nel Mondiale, al secolo Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, sono in difficoltà nelle competizioni del sabato. Se quantomeno il romano sarebbe quinto, ex aequo con Alex Marquez, il riminese occuperebbe una mesta nona piazza nel “Mundialito”.

Dal canto suo, Pedro Acosta tiene fede al suo profilo di “regolarista”, se così può esser definito. Quarto in ambedue le graduatorie, così come è quarto nel Mondiale. Diciamo che El Tiburòn è il centauro più equilibrato. Al contrario, la discrepanza massima è legata a El Galgo, ossia Fermìn Aldeguer, ancora a secco nelle Sprint, avendo raccolto il 100% dei suoi punti alla domenica! Per chiarezza, vengono riportate le Top-10 delle classifiche scorporate fra sabato e domenica.

MOTOGP – PUNTI SOLO ALLA DOMENICA

128 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

93 – DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati VR46)

91 – MARTIN Jorge (Aprilia)

62 – ACOSTA Pedro (Ktm)

57 – OGURA Ai (Aprilia Trackhouse)

48 – FERNANDEZ Raul (Aprilia Trackhouse)

47 – ALDEGUER Fermin (Ducati Gresini)

44 – MARQUEZ Alex (Ducati Gresini)

37 – MARINI Luca (Honda)

32 – BASTANINI Enea (Ktm Tech3)

MOTOGP – PUNTI SOLO AL SABATO

36 – MARTIN Jorge (Aprilia)

34 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

33 – MARQUEZ Marc (Ducati)

30 – ACOSTA Pedro (Ktm)

23 – MARQUEZ Alex (Ducati Gresini)

23 – DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati VR46)

20 – OGURA Ai (Aprilia Trackhouse)

20 – FERNANDEZ Raul (Aprilia Trackhouse)

14 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

12 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

Quali conclusioni si possono trarre? Innanzitutto che Marc Marquez e Francesco Bagnaia hanno un potenziale ben più elevato di quello mostrato dalla classifica generale. In secondo luogo, che i due italiani più accreditati per la conquista del titolo siano in affanno nelle mini-gare. In terza istanza, il fatto che la Sprint può spostare gli equilibri in maniera determinante in una bagarre ravvicinata fra due piloti, ma il suo peso specifico non è né eccessivo, né calibrato male in rapporto alla sua lunghezza.

Vedremo come evolverà il Mondiale 2026 e se questa forte discrepanza fra le due classifiche si protrarrà ancora. L’impressione è che nel lungo periodo vi possa essere un allineamento. Per ora, la forbice fra sabato e domenica, per alcuni è aperta in maniera piuttosto marcata.