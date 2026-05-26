MotoGP, Jorge Martin verso il Mugello: “Non mi sento ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona”

Jorge Martin era uscito malconcio dal weekend di Montmelò, in cui aveva collezionato una lunga serie di cadute a partire dal venerdì mettendo a referto soprattutto un pesante doppio zero nella classifica del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo dell’Aprilia si presenterà dunque tra pochi giorni al Mugello con l’obiettivo di riscattarsi e rilanciarsi nella corsa al titolo iridato.

“Mi sto riprendendo bene dopo le diverse cadute a Montmeló, spero di essere al 100%, anche se ancora non mi sento completamente al meglio. La cosa più importante è continuare ad avere velocità; poi sarà fondamentale riuscire a concludere le gare, sia per conquistare punti sia per acquisire fiducia. Stiamo comunque facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare su questa strada“, le parole di Martinator in vista dell’appuntamento toscano.

Il due volte campione del mondo, capace di dominare la scena a Le Mans con una doppietta strepitosa, è incappato in una fragorosa (e parzialmente sfortunata) battuta d’arresto in quel di Barcellona conservando comunque il secondo posto in classifica generale con un ritardo di soli 15 punti dall’altra Aprilia ufficiale del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Il Bez avrà delle motivazioni supplementari questo fine settimana in occasione del GP d’Italia: “Sono molto contento di andare al Mugello, sarà fantastico correre davanti a tutti i nostri tifosi. La voglia di fare bene è tanta: ci impegneremo al massimo e lavoreremo duramente per ottenere il miglior risultato possibile“, il commento del pilota romagnolo.