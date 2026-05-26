MotoGP, adesso è ufficiale. Marc Marquez sarà al Mugello, ma dovrà ottenere il via libera dei medici

Ci sarà con ogni probabilità anche Marc Marquez al Mugello questo weekend in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il campione in carica della classe regina proverà a gareggiare sul meraviglioso circuito toscano dopo il doppio intervento chirurgico che lo aveva costretto a saltare sia la gara lunga di Le Mans che l’intero appuntamento di Barcellona.

“Dopo un controllo medico positivo, Marc Marquez domani si metterà in viaggio alla volta del Mugello. Giovedì in circuito è in programma l’ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il GP d’Italia“, l’annuncio odierno della Ducati. Il fuoriclasse catalano ha dunque tutte le intenzioni di tornare in pista per lanciarsi in una nuova sfida e tenere aperta magari anche una piccola speranza in ottica Mondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc Márquez (@marcmarquez93)

Marc, anche a causa dei doppi “zero” firmati in Francia e al Montmelò, è sprofondato al nono posto della classifica generale con un distacco di 85 punti dal leader Marco Bezzecchi e 70 dall’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin. Si profila all’orizzonte un’impresa quasi impossibile per il fenomeno di Cervera, che dovrà innanzitutto dimostrare di aver recuperato dall’infortunio e dalle due operazioni.

Il fratello maggiore di Alex si era sottoposto a due interventi distinti, uno al quinto metatarso del piede in seguito alla brutta caduta di Le Mans (durante la Sprint) e l’altro alla spalla destra già operata in passato. Vedremo dunque se la stella di casa Ducati riceverà il via libera definitivo dai medici della MotoGP e quale sarà eventualmente il suo rendimento in pista.