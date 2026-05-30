MotoGP, Raul Fernandez: “Ottimo secondo posto. Testa alla Sprint Race ma soprattutto alla gara lunga…”

Raul Fernandez è soddisfatto dopo aver messo a segno il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello abbiamo assistito ad una Q2 elettrizzante con Marco Bezzecchi che ha stampato il nuovo record del tracciato, precedendo proprio lo spagnolo del team Aprilia Trackhouse.

La pole position porta la firma di uno scatenato Marco Bezzecchi con il tempo di 1:43.921 con 224 millesimi su Raul Fernandez e 363 su Jorge Martin che completa una prima fila tutta Aprilia. Quarta posizione per Marc Marquez a 373 millesimi, quinta per Fermin Aldeguer a 392 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 561. Settimo Fabio Di Giannantonio a 577, ottavo Diogo Moreira a 713, quindi nono Franco Morbidelli a 734 con Pedro Acosta che completa la top10 a 789.

Al termine delle qualifiche, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono veramente molto contento per questo risultato. Penso che nessuno in Aprilia si aspettasse di essere così forti in qualifica. Sappiamo che, di solito, la gomma media ci dà una mano sulla lunga distanza, mentre nel giro secco non abbiamo mai fatto sfracelli. Ieri abbiamo fatto un buon lavoro e mi sento pronto per la Sprint Race anche se, sinceramente, penso di essere più pronto per la gara lunga perchè la gomma media ci favorisce”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race che scatterà alle ore 15.00. La gara di domani, invece, prenderà il via alle canoniche ore 14.00.