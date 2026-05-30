Bezzecchi in pole al Mugello: “Mezzo giro a occhi chiusi. Dobbiamo continuare a lavorare”

Acuto Aprilia al Mugello. Marco Bezzecchi ha infatti conquistato la pole position in occasione del GP d’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso l’iconica pista toscana. Giro pazzesco per l’attuale leader della classifica piloti, intenzionato a dettare legge anche nella difficile Sprint che si correrà nel pomeriggio.

Nello specifico il “Bezz” ha fermato il cronometro a 1:43.921 segnando così il nuovo record della pista precedendo la Trackhouse di Raul Fernandez, secondo con un gap di +0.224 davanti all’altra Aprilia guidata da Jorge Martin, terzo a +0.363. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Rimini ha commentato quanto fatto:

“Non so come ho fatto, ho fatto mezzo giro con gli occhi chiusi, soprattutto le arrabbiate – ha detto Bezzecchi – La giornata è partita bene, ora ce la godiamo ma continuiamo a lavorare ovviamente. Il ritmo è buono ma non basta mai, dobbiamo capire bene l’usura delle gomme perché soffriamo soprattuto davanti; fino ad ora abbiamo lavorato bene, dobbiamo continuare così“.

Bezzecchi ha infine parlato brevemente del suo casco, un omaggio ad Alex Zanardi: “Volevo ringraziare la famiglia per avermi dato il permesso di utilizzare la grafica, per noi è stato un uomo incredibile non solo in termini di sport, ma anche di valori della vita”.