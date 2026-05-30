Griglia di partenza MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi in pole, tre Aprilia davanti. Marquez precede Bagnaia

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Italia: si è corso all’Autodromo Internazionale del Mugello, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 31 maggio.

Nella Q1 hanno passato il turno due spagnoli, ovvero Raul Fernandez, primo, e Pedro Acosta, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena i due azzurri impegnati, ovvero Luca Marini, 16° con la Honda, e Michele Pirro, 21° con la Ducati.

Nella Q2 a svettare è Marco Bezzecchi, che conquista la pole position, classificandosi primo in 1’43″921, seconda piazza per Raul Fernandez, staccato di 0″224. Partirà in seconda fila, invece, Francesco Bagnaia, sesto in 1’44″482.

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia (Q2)

2 Raul Fernandez Aprilia (Q2)

3 Jorge Martin Aprilia (Q2)

4 Marc Marquez Ducati (Q2)

5 Fermin Aldeguer Ducati (Q2)

6 Francesco Bagnaia Ducati (Q2)

7 Fabio Di Giannantonio Ducati (Q2)

8 Diogo Moreira Honda (Q2)

9 Franco Morbidelli Ducati (Q2)

10 Pedro Acosta KTM (Q2)

11 Enea Bastianini KTM (Q2)

12 Alex Rins Yamaha (Q2)

13 Ai Ogura Aprilia (Q1)

14 Brad Binder KTM (Q1)

15 Joan Mir Honda (Q1)

16 Luca Marini Honda (Q1)

17 Jack Miller Yamaha (Q1)

18 Fabio Quartararo Yamaha (Q1)

19 Maverick Viñales KTM (Q1)

20 Toprak Razgatlioglu Yamaha (Q1)

21 Michele Pirro Ducati (Q1)

22 Cal Crutchlow Honda (Q1)

CLASSIFICA Q2 GP ITALIA MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 1:43.921

2 Raul Fernandez Aprilia 1:44.145 +0.224

3 Jorge Martin Aprilia 1:44.284 +0.363

4 Marc Marquez Ducati 1:44.294 +0.373

5 Fermin Aldeguer Ducati 1:44.313 +0.392

6 Francesco Bagnaia Ducati 1:44.482 +0.561

7 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:44.498 +0.577

8 Diogo Moreira Honda 1:44.634 +0.713

9 Franco Morbidelli Ducati 1:44.655 +0.734

10 Pedro Acosta KTM 1:44.710 +0.789

11 Enea Bastianini KTM 1:44.863 +0.942

12 Alex Rins Yamaha 1:45.049 +1.128

CLASSIFICA Q1 GP ITALIA MOTOGP 2026

1 Raul Fernandez Aprilia 1:44.538

2 Pedro Acosta KTM 1:44.765 +0.227

3 Ai Ogura Aprilia 1:44.852 +0.314

4 Brad Binder KTM 1:44.908 +0.370

5 Joan Mir Honda 1:45.274 +0.736

6 Luca Marini Honda 1:45.279 +0.741

7 Jack Miller Yamaha 1:45.288 +0.750

8 Fabio Quartararo Yamaha 1:45.498 +0.960

9 Maverick Viñales KTM 1:45.873 +1.335

10 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:46.137 +1.599

11 Michele Pirro Ducati 1:46.161 +1.623

12 Cal Crutchlow Honda 1:47.092 +2.554