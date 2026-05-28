MotoGP, il team LCR richiama Cal Crutchlow per sostituire l’infortunato Zarco al Mugello

Il team LCR ha annunciato finalmente il nome del pilota che prenderà il posto dell’infortunato Johann Zarco questo weekend al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La squadra satellite della Honda ha scelto di schierare il veterano britannico Cal Crutchlow al fianco del rookie brasiliano Diogo Moreira almeno per l’evento toscano, anche se lo stop del pilota francese si preannuncia molto lungo.

Zarco ha riportato infatti nella brutta caduta di Barcellona la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia. Un infortunio piuttosto grave, che costringerà il bicampione iridato della Moto2 ad affrontare alcune settimane di convalescenza prima di operarsi e cominciare a fissare dei tempi di recupero più definiti.

Vedremo dunque se Crutchlow (impegnato ieri in un test a Misano per valutare il suo livello attuale) si rivelerà solamente una soluzione estemporanea o se verrà riproposto anche nelle prossime tappe in calendario. Il nativo di Coventry classe 1985 è una vecchia conoscenza del team LCR, avendo corso con i colori della squadra di Lucio Cecchinello dal 2015 al 2020 conquistando ben tre vittorie (Brno e Phillip Island nel 2016, Argentina nel 2018) e dodici podi.

Il quarantenne inglese, ritiratosi nel 2020, aveva svolto poi il ruolo di collaudatore per la Yamaha a partire dalla stagione successiva disputando alcune gare come sostituto fino al 2023. Negli anni successivi un infortunio alla mano che ha riscontrato delle complicazioni lo aveva allontanato dai circuiti, almeno fino alla chiamata di LCR avvenuta pochi giorni fa.