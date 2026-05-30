MotoGP oggi in tv, GP Italia 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 30 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Mugello si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Nel corso delle pre-qualifiche le carte sono molto sparigliate. Fabio Di Giannantonio, vincitore in Catalogna, ha dato un seguito a quanto di buono fatto in Spagna, andando a ottenere il miglior tempo del time-attack del venerdì. Alle sue spalle Francesco Bagnaia, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Settimo Marco Bezzecchi, a precedere il compagno di squadra, Jorge Martin, non così a suo agio nella simulazione delle qualifiche. Vedremo quest’oggi. Da notare il sesto tempo di Marc Marquez al rientro.

Il sabato del round del Mugello sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP (208) per la programmazione completa. Ci sarà la copertura anche su Sky Sport Uno (201) per le libere delle tre classi e le qualifiche e la Sprint Race di MotoGP. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint Race della MotoGP, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it in diretta, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule italiano.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 30 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi e Sky Sport Uno (201) solo per le sessioni di libere delle tre classi, le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, per gli abbonati; TV8 in diretta in chiaro le qualifiche delle tre categorie e della Sprint.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it in diretta in chiaro le qualifiche delle tre categorie e della Sprint.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 30 maggio

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro.