MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Italia 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi davanti a Martin

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP d’Italia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il pilota della Ducati VR46 ha fermato il cronometro su 1:44.808 e ha preceduto di 91 millesimi la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e di 0.101 la KTM di Enea Bastianini.

Festa tricolore con quattro piloti italiani nelle prime quattro posizioni, visto che Franco Morbidelli è quarto con l’altra Ducati V46 e precede la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez, rientrato dopo l’infortunio. I due contendenti principali per il titolo iridato sono attardati con le Aprilia: Marco Bezzecchi settimo a 0.216, appena davanti a Jorge Martin (ottavo a 0.324).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ITALIA MOTOGP 2026

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’44.808 16 18 351.7

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.899 18 21 0.091 0.091 354.0

3 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’44.911 20 21 0.103 0.012 358.8

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’44.959 20 23 0.151 0.048 352.9

5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.004 19 22 0.196 0.045 350.6

6 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.010 19 22 0.202 0.006 352.9

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’45.024 11 26 0.216 0.014 354.0

8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.132 25 25 0.324 0.108 358.8

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’45.149 15 18 0.341 0.017 350.6

10 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’45.162 15 18 0.354 0.013 356.4

11 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.241 18 19 0.433 0.079 358.8

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’45.270 23 25 0.462 0.029 352.9

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.294 22 23 0.486 0.024 355.2

14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’45.469 19 21 0.661 0.175 355.2

15 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’45.595 19 21 0.787 0.126 355.2

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.617 16 20 0.809 0.022 351.7

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’45.670 18 19 0.862 0.053 346.1

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.804 20 21 0.996 0.134 356.4

19 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’45.954 18 22 1.146 0.150 354.0

20 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.299 17 18 1.491 0.345 349.5

21 51 Michele PIRRO ITA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.842 15 18 2.034 0.543 349.5

22 35 Cal CRUTCHLOW GBR Castrol Honda LCR HONDA 1’48.088 18 20 3.280 1.246 346.1