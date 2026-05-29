Davide Tardozzi “frena” Marc Marquez: “Tra Mugello e Ungheria dovrà solo ritrovare fiducia alla guida”

Il venerdì del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, ha proposto numerosi spunti interessanti. Tra questi, senza ombra di dubbio, il rientro in pista di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha fatto il suo ritorno ufficialmente dopo l’infortunio occorso nella Sprint Race di Le Mans e la doppia operazione a piede destro e spalla che lo hanno costretto a saltare il fine settimana del Montmelò.

Il Cabroncito è tornato in azione al Mugello, una delle piste più complicate a livello fisico dell’intero calendario e ha dato subito la nettissima impressione di non voler minimamente forzare o correre rischi. Nella FP1, che vedeva ancora chiazze di umido sull’asfalto, ha scelto di progredire giro dopo giro, quindi nel corso delle pre-qualifiche ha spinto nel finale per assicurarsi la top10. Missione compiuta. Fabio Di Giannantonio ha chiuso in vetta in 1:44.808 davanti a Pecco Bagnaia, quindi terza posizione per Enea Bastianini a 103. Quarto Franco Morbidelli con un distacco di 151 millesimi dalla vetta, quinto Fermin Aldeguer a 196, mentre è sesto il rientrante Marc Marquez a 202.

In poche parole un venerdì importante per lo spagnolo, chiuso nel migliore dei modi. Ma, a questo punto, come proseguirà il fine settimana in terra toscana? Rischiare al massimo per mettere pressione a Marco Bezzecchi e Jorge Martin, oppure conquistare qualche punto importante e rimandare la rimonta nella seconda parte del campionato? Gioco forza il pilota del team Ducati Factory non potrà essere al 100% tra Sprint Race e gara e, oggettivamente, una caduta potrebbe andare a complicare in maniera notevole tutto il campionato.

Al termine del venerdì del Mugello il pilota nativo di Cervera ha provato a guardare con fiducia al prosieguo del weekend, mentre Davide Tardozzi, team principal della scuderia di Borgo Panigale, guarda il tutto in una prospettiva decisamente cauta: “Sono convinto che Marc dovrà, tra Mugello e Ungheria, fare solo una cosa, ovvero riacquistare fiducia nella sua guida e nella moto. Nient’altro. Dalla tappa di Brno in Repubblica Ceca, a rigor di logica, potrebbe essere più competitivo”.