Enea Bastianini: “Grande giornata ma mi manca ancora qualcosa a livello di ritmo”

Enea Bastianini chiude con il sorriso il suo venerdì del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello, infatti, il pilota romagnolo ha centrato un ottimo terzo posto al termine delle pre-qualifiche che hanno sancito la top10 che domani potrà evitare la Q1 al momento delle qualifiche.

Il miglior tempo è di Fabio Di Giannantonio in 1:44.808 con 91 millesimi di vantaggio su Pecco Bagnaia, quindi terza posizione proprio per Enea Bastianini a 103. Quarto Franco Morbidelli con un distacco di 151 millesimi dalla vetta, quinto Fermin Aldeguer a 196, mentre è sesto il rientrante Marc Marquez a 202. Settimo Marco Bezzecchi a 216 millesimi, ottavo Jorge Martin a 324, quindi nono Alex Rins a 341, mentre completa la top10 Diogo Moreira a 354.

Quattro italiani nelle prime quattro posizioni della gara di casa con il portacolori del team Red Bull KTM Tech3 che ha impressionato. Il suo commento: “Grande giornata. Spero ce ne siano delle altre! Il lavoro che abbiamo nei test a Barcellona è sicuramente servito qui. Quello che mi costava di più era la frenata rispetto ad Acosta. Il suo punto di frenata era migliore del mio. Quindi lunedì abbiamo provato qualcosa per sopperire a questa mancanza. Nei test avevamo trovato qualcosa che sembrava poterci aiutare, ma fino a quando non cambi pista si fa fatica a capire realmente se sia una soluzione efficace o meno. Alla fine qui abbiamo avuto la conferma, almeno per ora. Dobbiamo ancora migliorare, perché in certi punti gli altri vanno ancora meglio di me. Ma è anche vero che il giro secco è stato spesso uno dei miei punti deboli e credo che in questo circuito siamo riusciti a metterlo a posto”. (Fonte: Motorsport.com).

Enea Bastianini prosegue nella sua analisi: “Sicuramente il Mugello è una pista speciale, anche se in realtà sul giro secco non sono mai andato proprio fortissimo. Sono sempre andato molto meglio in gara, ho spesso avuto un ottimo ritmo in passato. Essere veloci qui in casa è bello. Sulla costanza e il ritmo manca ancora qualcosa. Dobbiamo andare per step, non possiamo pretendere di giocarsi subito la gara. Ma se ci dovessimo trovare in quelle condizioni non mi tirerò indietro. Non l’ho mai fatto e mai lo farò”.