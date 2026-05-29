MotoGP, Jorge Martin: “Giornata stressante, non avevo un buon feeling. Ducati è sempre forte”

Jorge Martin ha chiuso in ottava posizione le pre-qualifiche del Mugello in occasione del weekend del Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia non ha brillato al venerdì sulla pista toscana, riuscendo però in extremis a centrare l’obiettivo del passaggio diretto in Q2 e garantendosi così una posizione nelle prime quattro file in griglia per le due manche previste tra sabato e domenica.

“È stata una giornata stressante. Nelle prove libere sono uscito e non avevo un buon feeling, ma abbiamo fatto progressi. Tuttavia, ho continuato a perdere occasioni. Stavo andando bene, poi hanno esposto la bandiera rossa. Dopo, stavo andando ancora meglio, ma mi sono ritrovato nel traffico. Il team mi ha richiamato ai box e ho riflettuto se fare un altro giro o ascoltarli. Alla fine, sono tornato ai box, ho cambiato la gomma, anche se era usata, e ho fatto un giro a tutto gas“, dichiara Martinator a fine giornata.

“Credo sia stato il primo giorno in vita mia in cui ho avuto un attacco di allergia perché non riuscivo a respirare, ma ce l’abbiamo fatta. Siamo in Q2, che era l’obiettivo, ma gli altri costruttori sono molto forti, quindi dobbiamo continuare a lavorare per ridurre il distacco perché, al momento, siamo un gradino sotto“, aggiunge il campione mondiale MotoGP 2024 (fonte: Motorsport.es).

Sulla prova di forza delle Ducati: “Personalmente, penso che la Ducati ci sia sempre stata dall’inizio dell’anno, ma non avevano le cose al posto giusto. Marc Marquez non era al meglio, non è che tutto si sia incastrato alla perfezione, ma una moto non comincia a funzionare improvvisamente da un giorno all’altro. Noi siamo ancora nella stessa situazione. Non avevo mai corso qui con l’Aprilia, questo è il problema di non aver corso su molti circuiti l’anno scorso. È come ricominciare da zero. Ho sempre pensato che la Ducati fosse forte e che sarebbe stata competitiva per tutto l’anno“.