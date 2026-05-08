MotoGP, Jorge Martin: “Buon feeling con la moto e time-attack positivo ma devo ancora crescere”

Jorge Martin non può che essere soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota campione del mondo della classe regina del 2024 ha trovato senza patemi il tempo che lo ha messo nella top10, per evitare rischi nelle qualifiche di domani.

Il miglior tempo della sessione è stato fissato da Johann Zarco in 1:29.907 con 10 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio e 138 su Pecco Bagnaia. Quarto Alex Marquez a 138, quinto Joan Mir a 185, sesto Jorge Martin a 221, quindi settimo Marco Bezzecchi a 270. Ottava posizione per Alex Rins a 288, nona per Ai Ogura a 289 mentre Pedro Acosta chiude la top10 con il medesimo tempo.

Al termine del venerdì sulla pista della Sarthe, il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della Casa di Noale: “Mi sentivo bene durante le prove libere e, nonostante la caduta, siamo riusciti a fare un ottimo time-attack, mantenendo un buon ritmo”.

Il pilota nativo di Madrid prosegue nella sua analisi: “Dobbiamo continuare a lavorare in vista di domani perché faccio ancora fatica a portare la gomma anteriore in temperatura. Ci siamo quasi, ma dobbiamo fare un altro passo avanti. Domani correre sull’asciutto è sempre un’ottima opzione. Se piove, ci sono dei rischi. Però con l’Aprilia mi sono sempre trovato bene sul bagnato, quindi non è un problema”.