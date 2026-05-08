MotoGP, prima sessione interlocutoria a Le Mans. Marini fa sognare la Honda, lontani Marquez e Bezzecchi

Un eccellente Luca Marini ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans baciato dal sole (almeno per il momento) i piloti hanno potuto sfruttare al massimo i 45 minuti del turno, proponendo diverse novità aerodinamiche provate nei test di Jerez de la Frontera di due settimane fa. Honda sugli scudi ma Ducati e Aprilia sono in agguato assieme alla KTM.

Luca Marini (HRC Honda) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:30.857 con soft e media, quindi seconda posizione a 54 millesimi per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che ha inscenato un’ottima simulazione di gara. A seguire lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 208 millesimi, mentre è quarto il padrone di casa Johann Zarco (LCR Honda) a 252. Quinto lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 367 millesimi, sesto lo spagnolo Alex Rins (Yamaha) a 445, mentre è settimo Alex Marquez (Ducati Gresini) a 470.

Ottava posizione per il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 503 millesimi dalla vetta, nona per Marc Marquez (Ducati Factory) a 531 che entra nella top10 proprio con l’ultimo tentativo, mentre è decimo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 537. Chiude al 12° posto Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 591 millesimi da Marini, quindi 14° Marco Bezzecchi (Aprilia) a 675 senza provare mai il giro veloce, davanti al compagno di team Jorge Martin (Aprilia) che si ferma in 15ma posizione a 676. 16° Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 690 millesimi, mentre è 20° Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 1.035.

A questo punto la classe regina si concentra in vista delle pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 15.00 (durata 60 minuti) e che andranno a definire la top10 che domani potrà evitare la Q1 in occasione delle qualifiche.