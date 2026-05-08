Francesco Bagnaia parte forte a Le Mans: “Contento del feeling, giornata positiva. Spero non piova…”

Si è chiuso con un bilancio positivo il venerdì di Le Mans per Francesco Bagnaia, capace di attestarsi in terza posizione nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il torinese del team ufficiale Ducati ha accusato un gap di 138 millesimi dal miglior tempo di Johann Zarco, trovando comunque un buon passo per tutta la giornata sull’asciutto e raccogliendo dati incoraggianti in sella alla sua GP26 dopo un difficile avvio di campionato.

“È andata bene, abbiamo lavorato bene, ma aspettiamo. Oggi ci sono state delle buone condizioni e il lavoro fatto nei test mi ha aiutato un po’, perché sono contento del feeling che ho avuto. Mi sono steso spingendo ed arrivare un po’ al limite dà gusto. In generale è stata una giornata positiva fin dalla mattina, facendo sempre degli step, quindi sono contento. È dall’inizio dell’anno che stiamo lavorando bene, ma a volte ci sono delle situazioni complicate. Qui invece mi sto trovando bene, quindi le cose arrivano“, dichiara Pecco a fine giornata (fonte: Motorsport.com).

Sulle buone sensazioni offerte dal nuovo pacchetto aerodinamico già provato nei test di Jerez: “Le cose stavano già andando bene, ma con quella mi stavo trovando meglio. Purtroppo l’ho distrutta (la carena, ndr), quindi speriamo di riaverla domani, anche se in caso di pioggia non la useremo“.

A proposito del meteo, le previsioni danno un alto rischio di pioggia per il prosieguo del weekend: “Spero che cambi completamente la situazione, anche se credo che sarà difficile, perché al momento mi sento comodo, mi sento bene. Quindi un po’ mi dispiacerebbe la pioggia, ma è quello che è. Abbiamo avuto tanti problemi di trazione a Jerez sul bagnato e spero che invece qui io riesca a spingere un po’ di più“.