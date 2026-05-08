MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Francia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 9 maggio, il circuito Bugatti di Le Mans ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Francia 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Fari puntati in MotoGP sulla corsa al titolo che coinvolge per il momento Aprilia e Ducati, con almeno cinque o sei piloti che possono ambire al bersaglio grosso.

La Casa di Noale occupa le prime due posizioni della classifica generale dopo quattro round, con Marco Bezzecchi leader a +11 sul compagno di squadra spagnolo Jorge Martin e soprattutto a +44 sul campione in carica Marc Marquez, adesso addirittura quinto dietro anche all’altro ducatista Fabio Di Giannantonio e alla KTM di un grande Pedro Acosta (costretto a guidare una moto inferiore a quasi tutti gli altri top rider in griglia). Sul tracciato francese potranno giocarsi qualcosa di importante le Ducati GP26 di Alex Marquez e Francesco Bagnaia, ma attenzione ad eventuali outsider.

Tutte le sessioni del sabato a Le Mans verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (con la Sprint di MotoGP anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint di MotoGP in differita su TV8 dalle ore 15.00 in poi. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2026

Sabato 9 maggio

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 12.45 Qualifiche Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 Qualifiche Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre la Sprint della classe regina sarà visibile anche su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).

TV8 trasmetterà in differita le qualifiche di MotoGP alle 15.00, di Moto3 alle 17.00, di Moto2 alle 17.55 e la Sprint di MotoGP alle 19.10.