MotoGP, Luca Marini si mangia le mani: “Avevo un buon ritmo, peccato per bandiere gialle e traffico”

Luca Marini si mangia le mani al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo aver chiuso al comando la prima sessione di prove libere del mattino, infatti, il pilota del team HCR Honda ha mancato l’occasione nel turno pomeridiano, mancando la top10 che avrebbe permesso al nativo di Urbino di evitare la Q1 nel corso delle qualifiche di domani. Il risultato finale parla di 16a posizione ad appena 556 millesimi dalla vetta.

Johann Zarco ha messo a segno il miglior crono delle pre-qualifiche in 1:29.907 con soli 10 millesimi di vantaggio su un solidissimo Fabio Di Giannantonio e 138 su un ritrovato Pecco Bagnaia. Quarta posizione per Alex Marquez a 138, quinta per Joan Mir a 185, quindi sesta per Jorge Martin a 221. Settima posizione per Marco Bezzecchi a 270, ottava per Alex Rins a 288, nona per Ai Ogura a 289 a braccetto con Pedro Acosta.

Al termine del venerdì di Le Mans, il pilota italiano ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso della conferenza stampa: “Un vero peccato. Ho commesso un errore con la prima gomma da tempo, mentre con la seconda ho beccato una bandiera gialla e traffico che mi hanno rovinato i time attack. Insomma, la solita storia”.

Il pilota del team HCR Honda prosegue nella sua analisi: “Nel complesso, il nostro venerdì è andato bene. La mattina eravamo davvero forti, ed ero fiducioso che avremmo mantenuto quel ritmo anche nel pomeriggio, quindi è un vero peccato. Dobbiamo comunque migliorare il feeling quando cerchiamo di fare il giro di qualifica con le gomme nuove. Zarco? C’è poco da dire, ha fatto un ottimo lavoro; analizzeremo i suoi dati per capire come possiamo migliorare. Rispetto all’anno scorso, la Honda nel complesso ha compiuto un passo avanti, e oggi si vede. Domani? Vedremo come andranno le cose contando anche che il meteo potrebbe far la propria parte”.