MotoGP, Marco Bezzecchi: “Venerdì discreto, qui siamo tutti vicini. Il feeling con la moto non è male”

Marco Bezzecchi ha chiuso in settima posizione le pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha raggiunto dunque l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2, garantendosi un piazzamento tra le prime quattro file in griglia pur senza aver impressionato particolarmente sin qui sul circuito Bugatti di Le Mans in un contesto che vede sul giro secco la top10 della classifica compressa in meno di tre decimi.

“Alla fine Le Mans è sempre super tosta perché, come si è visto oggi e anche in passato, il gap tra tutti i piloti è molto piccolo. Quindi il venerdì è sempre stressante, soprattutto le pre-qualifiche, ma alla fine è stato stressante come le altre volte. Il feeling con la moto non è male. Stamattina soprattutto ho faticato un po’ di più, ma nel pomeriggio appena siamo partiti mi sono sentito subito meglio. È vero che soprattutto nel time-attack sto ancora soffrendo un po’ in alcuni punti della pista e penso sia qualcosa su cui devo lavorare nella guida per affrontare meglio certe curve. A parte questo sono soddisfatto del lavoro e dei ragazzi, come sempre. Ora abbiamo tempo di analizzare tutto per domani“, spiega il Bez alla stampa dopo il turno pomeridiano.

“Sicuramente questa pista rende tutto più vicino e tutti i costruttori sono molto vicini, come avete visto con Honda, KTM, Ducati, noi e anche Yamaha con Rins. È bello così, anche se è tosta, ma non importa. Zarco ovviamente ha una motivazione speciale nel suo GP di casa ed è bello vederlo così ma è vero che è più dura per noi. Anche Mir è stato molto veloce, quindi sembra che abbiano fatto uno step magari nei test, non lo so. Onestamente mi aspettavo tutti veloci qui, quindi non sono sorpreso“, aggiunge il leader del campionato.

Sui progressi effettuati quest’anno dalla RS-GP: “Sicuramente la nostra moto è migliorata. Il venerdì soffriamo sempre un po’, quindi alla fine è stato un venerdì discreto per me. Questa pista è molto particolare, anche per le condizioni di grip: la gomma si scalda giro dopo giro e il comportamento della moto cambia mentre guidi. Però sinceramente sono contento della mia moto e di come sta andando, ora penso solo a migliorare per domani“.