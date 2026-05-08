MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Francia 2026: Marini in spolvero, grande Di Giannantonio, Bezzecchi insegue

Luca Marini ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans, dove nel corso del fine settimana potrebbe arrivare una perturbazione. Il centauro della Honda ha completato il suo miglior giro con il crono di 1:30.857 e ha preceduto di 54 millesimi la Ducati VR46 di un convincente Fabio Di Giannantonio.

Al terzo posto la KTM di Pedro Acosta, mentre in quarta posizione si è inserito il padrone di casa Johann Zarco con la LCR Honda, a precedere la Aprilia clienti di Raul Fernandez, la Yamaha di Alex Rins e la Ducati Gresini guidata da Alex Marquez. Sono più attardati i grandi contendenti per il titolo iridato, che devono ancora ingranare sul tracciato transalpino, dove potremmo assistere ad alcune sorprese durante il weekend.

Marco Bezzecchi occupa la quattordicesima piazza a 0.675 dal leader con la Aprilia ufficiale, un solo millesimo meglio del compagno di squadra Jorge Martin. Marc Marquez si è fermato al nono posto con la Ducati ufficiale (attardato di 0.531), mentre Francesco Bagnaia è sedicesimo a 0.690.

CLASSIFICA FP1 GP FRANCIA MOTOGP 2026

1 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.857 15 18 318.5

2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.911 14 19 0.054 0.054 318.5

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.065 18 19 0.208 0.154 317.5

4 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’31.109 17 19 0.252 0.044 317.5

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.224 18 19 0.367 0.115 316.5

6 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.302 17 20 0.445 0.078 314.5

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.327 15 20 0.470 0.025 318.5

8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.360 19 20 0.503 0.033 318.5

9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.388 20 20 0.531 0.028 318.5

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.394 20 21 0.537 0.006 315.5

11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’31.396 16 17 0.539 0.002 316.5

12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.448 12 18 0.591 0.052 320.6

13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.512 19 19 0.655 0.064 316.5

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.532 11 21 0.675 0.020 321.6

15 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.533 18 20 0.676 0.001 321.6

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.547 15 17 0.690 0.014 316.5

17 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.586 19 19 0.729 0.039 312.6

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.588 18 20 0.731 0.002 312.6

19 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’31.833 6 19 0.976 0.245 319.6

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.892 18 18 1.035 0.059 311.6

21 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.616 12 19 1.759 0.724 311.6

22 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM Tech3 YAMAHA 1’34.098 18 18 3.241 1.482 312.6