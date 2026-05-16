Moto3, Valentin Perrone beffa gli spagnoli e piazza la pole al Montmelò. Italiani fuori dalla top10

Gli spagnoli erano pronti a dettare legge nelle qualifiche odierne, ma è Valentin Perrone a festeggiare. L’argentino, infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, togliendo il sorriso ai padroni di casa. Sul tracciato del Montmelò le temperature iniziano a salire (20° per l’atmosfera e 36° sull’asfalto) ed i piloti sono nelle condizioni ideali per una qualifica emozionante che ha vissuto numerose rivoluzioni a livello di classifica, davvero fino all’ultimo secondo. Gli italiani, invece, hanno fatto da spettatori con nessun rappresentante nella top10.

La pole position, come detto, porta la firma dell’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) con il tempo di 1:46.679 con appena 5 millesimi di vantaggio sullo spagnolo David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP), mentre completa la prima fila il suo connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 19. Quarta posizione per un altro spagnolo, David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 136 millesimi, mentre è quinto l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 248 con lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) che chiude la seconda fila a 269 millesimi in sesta posizione.

Non va oltre la settima posizione il padrone di casa, nonché leader della classifica generale Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 303 millesimi, quindi in ottava l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 313, nona per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 328 mentre completa la top10 il malese Hakim Danish (KTM MT) a 379. Chiude in 13a posizione il primo degli italiani Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA), primo degli italiani, a 489 millesimi, quindi 17° Guido Pini (Honda Leopard) a 1.039. Partirà, infine, dalla 23a casella dello schieramento Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers).

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra in vista della gara di domani che, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 11.00.