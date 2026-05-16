Franco Morbidelli: “Molto contento della prima fila. Le sensazioni non sono quelle che vorrei sulla moto nuova”

Franco Morbidelli rialza la testa dopo un pessimo avvio di stagione e batte un colpo al Montmelò ottenendo la seconda piazza nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP 2026. L’italo-brasiliano del team VR46 ha realizzato una piccola impresa, superando il Q1 e poi venendo battuto in Q2 solamente dalla KTM di Pedro Acosta sul giro secco.

“Grande prestazione oggi. Stiamo lavorando molto bene da 3-4 gare a questa parte. Le sensazioni su questa moto nuova (la GP25, ndr) non sono quelle che vorrei, ma stiamo tornando ad avere una performance. Questo è positivo ed è il riflesso del lavoro che stiamo facendo. Sono molto contento. Questa prima fila va alla squadra, perché sta facendo un gran lavoro“, le prime parole a caldo del pilota romano.

A proposito del passo che si aspetta di avere più tardi nella Sprint pomeridiana e del possibile obiettivo da inseguire, Morbidelli non vuole sbilanciarsi: “Non ne ho idea. Non lo so. Sarà importante fare una bella partenza, poi vediamo. La Sprint è sempre una gara matta, bisogna vedere“, il suo commento ai microfoni di Sky Sport dopo il primo squillo dell’anno.