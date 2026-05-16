Moto3, festival spagnolo nella FP2 con Adrian Fernandez davanti a tutti. Lontani gli italiani

Festival spagnolo in casa! Adrian Fernandez, infatti, ha realizzato il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, con i padroni di casa che hanno dominato la scena, monopolizzando addirittura le prime cinque posizioni della classifica. Sul tracciato del Montmelò, baciato dal sole ma ancora su temperature basse (atmosfera a 12°, asfalto a soli 16) i piloti hanno provato a spingere trovando il giusto mix tra time attack e passo gara ma, viste le condizioni meteo, diverse scivolate non sono mancaste.

Da questo scenario è emerso lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) con il tempo di 1:47.412 con soli 24 millesimi di vantaggio sul connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) che ha chiuso il turno in crescendo. Dalla terza alla quinta posizione altri tre padroni di casa: iniziamo con David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 96 millesimi, quindi quarta posizione per Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 156 mentre è quinto David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 184.

Sesta posizione per il più veloce delle sue sessioni di ieri, il malese Hakim Danish (KTM MT) a 377 millesimi dalla vetta, quindi settima per l’ennesimo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 517, mentre è ottavo l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) a 549. Nono l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 568 millesimi da Fernandez, mentre completa la top10 lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a 575. Il primo degli italiani è Guido Pini (Honda Leopard) che si ferma in 12a posizione a 655 millesimi, quindi 14° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 886 millesimi mentre Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) è 21° a 1.156.

A questo punto la classe più leggera si rimbocca le maniche in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 12.45 con la Q1 e che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che, come tradizione, prenderà il via alle ore 11.00.