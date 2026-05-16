Pedro Acosta in pole position a Barcellona con la KTM. Stupisce Morbidelli, cade Bezzecchi

Pedro Acosta si esalta in qualifica al Montmelò e conquista la pole position per il Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM conferma dunque l’ottimo livello espresso sin dalle prove libere del venerdì a Barcellona e si aggiudica la seconda pole della carriera in top class (dopo Motegi 2024 nel suo anno da rookie), che diventano sette nel complesso prendendo in esame anche Moto3 e Moto2.

Il “Tiburón de Mazarrón” ha preceduto di 233 millesimi la vera grande rivelazione del sabato mattina Franco Morbidelli, capace di attestarsi al posto d’onore con la Ducati GP25 del team VR46 dopo essere passato dal Q1. Prima fila completata in terza piazza dal padrone di casa catalano Alex Marquez, che ha accusato un gap di 274 millesimi dalla vetta con la sua Ducati GP26 del team Gresini garantendosi comunque una buona posizione di partenza per potersi giocare la vittoria nella Sprint e soprattutto domani nel Gran Premio.

Risultato indubbiamente positivo all’interno della top5 per l’iberico Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse ed il francese Johann Zarco con la Honda LCR, mentre chiude la seconda fila un discreto Fabio Di Giannantonio 6° sulla Ducati GP26 del team VR46. Lontane dalle posizioni di vertice le due Aprilia ufficiali che stanno dominando il campionato piloti, con Jorge Martin bravo a limitare i danni nonostante una caduta ed un feeling non ottimale inserendosi in nona posizione dopo aver dovuto superare il Q1 mentre Marco Bezzecchi è scivolato nel peggior momento possibile (in curva 2 all’inizio del suo ultimo run in Q2) venendo relegato al dodicesimo posto.

Eliminati in Q1 gli altri italiani, che dovranno partire dalla quinta fila in poi: 13° un Francesco Bagnaia in leggera crescita rispetto al venerdì (primo degli esclusi dal Q2 per soli 51 millesimi dietro a Martin) con la Ducati, 14° Enea Bastianini con la KTM Tech3 e 16° Luca Marini con la Honda.