Alex Marquez: “Pole persa nel T4. La Sprint Race? Occhio alle gomme ma voglio almeno il podio”

Alex Marquez ha chiuso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò il pilota spagnolo ha cercato in ogni modo di mettere a segno il giro perfetto per strappare la partenza al palo, ma oggi c’era un altro pilota sugli scudi.

La pole position è stata fissata da un imprendibile Pedro Acosta in 1:38.068 con 233 millesimi di vantaggio su Franco Morbidelli e 274 proprio su Alex Marquez che chiude la prima fila. Quarta posizione per Raul Fernandez a 385 millesimi, quinta per Johann Zarco a 406 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 409. Settimo tempo per Fabio Quartararo a 443 millesimi, ottavo Brad Binder a 529 mentre è nono Jorge Martin a 584. Decima posizione per Joan Mir a 618, 11° Jack Miller a 705 mentre non va oltre la 12a posizione Marco Bezzecchi a 717.

Al termine della Q2 il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La pole? Non era facile. Sicuramente ho fatto un errore nel T4 e ho mancato la staccata dalle curva 10. Non sono riuscito a farla al limite. Questa mattina abbiamo provato cose che non funzionavano per cui siamo tornati indietro sui nostri passi. Diciamo che abbiamo fatto le mosse giuste in direzione delle qualifiche e, inoltre, le temperature si stanno alzando rispetto al fresco della FP2 e per noi va decisamente meglio”.

Ultima battuta sulla Sprint Race che scatterà alle ore 15.00. “Sarà di difficile lettura ma, di sicuro, sarà tosta. Penso che anche con la soft non si potrà spingere dall’inizio alla fine perchè calerà ma prima va mandata in temperatura. In poche parole sarà davvero complicato a livello di gomme, anche perchè la posteriore si muove tanto. Ad ogni modo siamo in casa e voglio fare il massimo. Almeno podio”.