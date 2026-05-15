Moto3, Hakim Danish davanti anche nelle pre-qualifiche di Barcellona. Bertelle in top10

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche moto3 del Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Al termine dei 35′ di sessione, utile per determinare il Q2 ed il Q1 di domani, il più veloce è stato Hakim Danish con il tempo di 1:46.943. Il rookie malesiano, dopo l’ottima FP1, si conferma al vertice anche in questo pomeriggio, firmando nuovamente la migliore prestazione.

Dietro di lui, a 99 millesimi di distacco, lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Strappa il pass per il Q2 anche Adrian Fernandez che in sella alla sua Leopard chiude a 203 millesimi di ritardo dalla migliore prestazione. Bene anche David Almansa (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), a 419 millesimi, e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech), quinto a 558 millesimi.

Appena fuori dalla top5 Matteo Bertelle, a podio nello scorso weekend. Il centauro del LevelUp-MTA ha fatto segnare il sesto crono con un ritardo di 656 millesimi. Ancora in difficoltà Guido Pini, nuovamente fuori dai migliori 14. L’italiano del team Leopard ha concluso la sua pre-qualifica al 22esimo posto e sarà costretto domani a partire dalla Q1. Il leader del Mondiale Maximo Quiles rischia fino alla fine ma riesce a qualificarsi con il dodicesimo tempo.